На Южном вокзале в Харькове усилили меры безопасности. Фото: Telegram/uz.gov.uz

Уже со вторника, 16 августа, на Южном вокзале Харькова заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, попасть на Южный вокзал теперь будет возможно только через центральный вход, а отправка поездов будет осуществляться только с первой платформы.

Ранее подобные меры безопасности были введены на Центральном вокзале Киева и привели к большим пробкам на входе.

Видимо, учитывая этот опыт, "Укрзализныця" просит харьковчан прибывать на вокзал не менее часа до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.

В Харькове на Южном вокзале усилят меры безопасности

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила "Слобожанский экспресс" Харьков - Сумы - Конотоп. Его хотят продлить до Попасной.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться