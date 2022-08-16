Уже со вторника, 16 августа, на Южном вокзале Харькова заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, попасть на Южный вокзал теперь будет возможно только через центральный вход, а отправка поездов будет осуществляться только с первой платформы.

Ранее подобные меры безопасности были введены на Центральном вокзале Киева и привели к большим пробкам на входе.

Видимо, учитывая этот опыт, "Укрзализныця" просит харьковчан прибывать на вокзал не менее часа до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запустила "Слобожанский экспресс" Харьков - Сумы - Конотоп. Его хотят продлить до Попасной.

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