У "Укрзализници" появилось мобильное приложение, в котором можно купить и вернуть билеты, получить оповещение о рейсе и колее на которую он прибывает, найти нужный рейс, получить ответы на частые вопросы о перевозках, получить доступ к личному кабинету с историей рейсов и данных о пассажиров для быстрого повторного заказа билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приложение доступно для владельцев смартфонов на Android/iOs. Дополнительной комиссии за его использование нет.

Отметим, что приложение работает на старте с некоторыми сложностями. В частности, его не удалось запустить на Android-смартфоне. Вероятно, серверы испытывают высокую нагрузку.

Как писала "Страна", в конце июня в "Укрзализныце" отчитались о возобновлении ж/д сообщения с Перемышлем.

Также мы писали, что до конца этого года в поездах "Укрзализныци" появится интернет Starlink.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.