Во вторник, 9 августа, "Укрзализныця" запустила "Слобожанский экспресс", который будет курсировать по маршруту Харьков - Сумы - Конотоп. После деоккупации Донбасса маршрут скоростного поезда будет продлен до Попасной.

Поезд №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:10, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08.

Из Конотопа поезд будет ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:44. На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3.

Ранее "Укрзализныця" публиковала график эвакуационных поездов для жителей Донецкой области.

Как писала "Страна", до конца этого года в поездах "Укрзализныци" появится интернет Starlink.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.