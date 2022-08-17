Утром в среду, 17 августа, Генштаб ВСУ обнародовал новую сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что противник ведет наступление в Харьковской области - в направлении Лебяжьего и Базалиевки. Бои продолжаются. Эти населенные пункты находятся к востоку от Чугуева.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

К северу от Славянска идут бои в районе Мазановки и Новодмитровки (там вчера сообщалось о российском контрнаступлении). Попытку продвинуться под Богородичным ВСУ отбили.

Как сообщает Генштаб, под Северском россияне атаковали Спорное, понесли потери и отступили. К востоку от Бахмута идут бои районе Соледара и Бахмутского.

Россияне пытаются продвигаться к северо-западу от Горловки: они пошли в наступление на Зализне (Артемово), Шумы и Зайцево. Как сообщает Генштаб - безуспешно. Но по сути идет атака на еще один крупный укрепрайон ВСУ.

Под Авдеевкой противник наступает в районе Опытного, бои продолжаются.

Между Марьинкой и Угледаром идут бои за Новомихайловку. К югу от Угледара противника отбросили от Шевченко.

В Херсонской области у Давыдова Брода была российская атака на Белогорку. Как пишет Генштаб - после потерь противник отошел.

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