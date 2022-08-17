Харьков после 21:00 подвергся обстрелу. Мэр города Игорь Терехов подтвердил обстрел.

Градоначальник сообщил, что прилеты уже третий день подряд приходятся на Салтовский район.

Вскоре появились видео и фото последствий прилёта в Харькове. Также стало известно, что пострадал жилой дом.

Спустя полчаса после первого прилета харьковские Телеграм-каналы написали, что в городе только что прозвучало еще несколько взрывов.

Затем губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате вечернего обстрела два человека погибли, 10 человек ранены. Эти данные уточнил Терехов: три человека погибли, 10 ранены.

Спустя несколько минут Синегубов дал новые данные по погибшим: 6 человек убиты и 16 получили ранения.

Вчера при обстреле в Салтовском районе пострадали гаражи и трамвайное депо.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.