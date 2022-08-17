Подконтрольные РФ "власти" оккупированного Энергодара заявляют о "массированном обстреле" города, в котором находится Запорожская АЭС, с украинской стороны.

Напомним, Украина обвиняет в обстреле самих россиян.

15 августа "Энергоатом" сообщал о рисках утечки радиации и пожароопасности на ЗАЭС из-за постоянных обстрелов. На одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита. На данный момент один из трех работающих энергоблоков отключен.

Также, по данным "Энергоатома", во время обстрелов была серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

А подконтрольный РФ член "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что удары по ЗАЭС могут повредить систему охлаждения и спровоцировать утечку ядерных отходов. Зато реактор защищен и останется цел, даже если туда упадет самолет.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

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