МИД России утверждает, что украинская власть не может гарантировать безопасного проезда миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Это заявление было сделано в ответ на слова представителя генсека ООН о том, что они могут организовать поездку на ЗАЭС только через Киев.

Теперь МИД России заявляет о необходимости продумать "альтернативные маршруты", которые станут "предметом дальнейших переговоров".

В ответ на слова российского МИД о том, что поездка через Киев может быть опасна, в ООН заявили, что у них есть возможность содействовать поездке сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС только через контролируемую Украиной территорию.

Ранее в Организации Объединенных Наций сказали, что готовы поддержать отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.

"Страна" сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.