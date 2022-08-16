В России предложили МАГАТЭ поискать путь на Запорожскую АЭС не через Киев
МИД России утверждает, что украинская власть не может гарантировать безопасного проезда миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.
Это заявление было сделано в ответ на слова представителя генсека ООН о том, что они могут организовать поездку на ЗАЭС только через Киев.
Теперь МИД России заявляет о необходимости продумать "альтернативные маршруты", которые станут "предметом дальнейших переговоров".
В ответ на слова российского МИД о том, что поездка через Киев может быть опасна, в ООН заявили, что у них есть возможность содействовать поездке сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС только через контролируемую Украиной территорию.
Ранее в Организации Объединенных Наций сказали, что готовы поддержать отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.
"Страна" сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.