Реактор Запорожской АЭС защищен и останется цел, даже если туда упадет самолет, но удары наносятся по системе охлаждения.

Такое заявление сделал подконтрольный РФ член "администрации" Запорожской области Владимир Рогов, сообщают российские издания.

"Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них (бочек с ядерными отходами - Ред.). Другие чуть дальше – в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет "грязная бомба", – сказал Рогов.

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