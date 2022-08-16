Состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу ситуации на Запорожской АЭС.



Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Twitter.









"Проинформировал о ситуации на фронте, ядерный терроризм РФ на ЗАЭС", - пишет Зеленский.



По словам Зеленского, президенты также оговорили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности.



"Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - добавил он.



Президент Украины также выражает благодарность Франции за весомую оборонную поддержку.



Ранее мы писали, что Зеленский в третий раз с начала войны поговорил с Папой Римским и подтвердил, что ему будут рады в Украине.



Также "Страна" рассказывала, что Зеленский с начала вторжения хочет поговорить с Си Цзиньпином. В МИД КНР не говорят, готовится ли их звонок.



Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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