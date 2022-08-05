Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином напрямую. Украинская сторона запрашивает с телефонный разговор с момента вторжения России.

Об этом заявил Зеленский в интервью китайским СМИ.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал он.

В МИД Китая на это ответили обтекаемо: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

Напомним, ранее сообщалось, что Си Цзиньпин предложил Путину помощь Китая в урегулировании "конфликта" в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.