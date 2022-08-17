В декабре 2021 года в отношении Алексеенко было возбуждено уголовное дело за получение крупной взятки

Россия может назначить "губернатором" оккупированной части Харьковской области мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Радио свобода", а также российский телеведущий Владимир Соловьев.

44-летний Алексеенко – мэр Краснодара с ноября 2021 года, ранее он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В декабре 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В администрации Краснодара и Краснодарского края официально назначение Алексеенко пока не комментируют.

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