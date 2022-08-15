Свежий отчет разведки Британии о военной ситуации в Украине целиком посвящен т.н. "референдуму" на захваченных территориях.

Британское ведомство упоминает, что т.н. "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата "референдума" о присоединении к России будет объявлена после "полного освобождения" "ДНР", а журналисты-расследователи в июне опубликовали доказательства, что "ДНР" в стратегии "референдума" рассчитывает на 70%-поддержку присоединения к России.

Из этого разведка делает два вывода:

"Вполне вероятно, что Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о проведении голосования.

Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", - говорится в отчете.

Напомним, что на днях назначенный Россией "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" о вхождении захваченной территории региона в состав РФ.

Он даже назвал ориентировочные сроки проведения "референдума": "скорее всего, в сентябре".

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