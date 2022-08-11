"Глава ДНР" Денис Пушилин, как ранее и "глава ЛНР" Леонид Пасечник, заявил, что дату "референдума" о вхождении Донбасса в состав России назовут после захвата всей Донецкой области.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что в контексте этого разговоры о проведении "голосования" 11 сентября, которые курсировали до недавнего времени, выглядят не слишком реалистичными.

Напомним, что на днях назначенный Россией "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" о вхождении захваченной территории региона в состав РФ.

Он даже назвал ориентировочные сроки проведения "референдума": "скорее всего, в сентябре".

Хотя в РФ заявляли, что для проведения "референдума" в Запорожье под контролем РФ должна быть вся область.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.