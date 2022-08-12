США не признают присоединения Донбасса к России и результаты возможного "референдума".

Об этом 12 августа заявил высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге.

По его словам, США не признают присоединения к России территорий Украины, а возможным "референдумам" "не позволят пройти бесспорно".

"Присоединение частей Украины противоречило бы уставу ООН. Мы ответим быстро и жестко", - заявил чиновник, пообещав дальнейшие санкции против РФ.

"Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - сказал он.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", - заявил чиновник.

Между тем недавно "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что дату "референдума" о вхождении Донбасса в состав России назовут после захвата всей Донецкой области.

А в РФ говорили, что для проведения "референдума" в Запорожье под контролем Москвы должна быть вся область.