Американская газета The New York Times опубликовала материал о работе украинского подполья в Мелитополе. Журналисты говорят, что пообщались с партизаном с позывным "Сварог".

Беседа произошла в Запорожье, "примерно в 65 милях от оккупированного Мелитополя, где он работает".

"Сварог" рассказал, что после вторжения РФ его направили к тайнику на складе под Мелитополем.

Там он нашел взрывчатку, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями.

"Цель состоит в том, чтобы показать оккупантам, что у их нет дома, что они не должны обустраиваться, что они не должны спать спокойно", - говорит "Сварог".

"Украинские военные начали подготовку партизан за несколько месяцев до вторжения, когда Россия сосредоточила войска у границ", - пишет издание.

О своих операциях "Сварог" говорить не стал, но рассказал, как его соратники пробрались в Мелитополь, добрались переулками до нужного места, перерезали кабель фонарного столба и закрепили взрывчатку на одном из автомобилей у "полицейского участка".

"Всякий, кто будет водить эту машину, будет предателем. Никто там не следит за общественным порядком. Бомба убила одного полицейского и ранила другого", - сказал "Сварог".

Бомба была закреплена леской к колесу, чтобы взрыв произошел после начала движения автомобиля.

Напомним, что недавно мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в захваченном Мелитополе подорвали одного из руководителей штаба "Единой России".

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