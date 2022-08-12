В оккупированном Мелитополе 12 августа, около 09:00 прогремел взрыв. Предварительно - сработала самодельная взрывчатка в одном из дворов на улице Гоголя. Пострадал один из руководителе штаба "Единой России" Олег Шостак, близкий соратника назначенного оккупантами "главы" Евгения Балицкого.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, который назвал инцидент "работой украинских подпольщиков по ликвидации коллаборантов".

Местные жители сообщили о проезде машин скорой помощи по городу после взрыва.

В отдельном посте Федоров добавил, что взрыв - это предупреждение, и "охота на организаторов референдума продолжается".

Также Федоров пишет, что Шостак поддерживает тесную связь с Евгением Балицким и отвечает в штабе за "работу со СМИ".

Федоров также пишет о травмах жертвы взрыва: "Теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально подорвана".

По данным Института изучения войны, Россия ускоряет подготовку к "референдумам" на захваченных территориях.

Также мы писали, что недавно ВСУ поразили ракетами HIMARS пункты дислокации российских войск в Мелитополе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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