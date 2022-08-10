Мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал видео пожара, как он утверждает, в приморской Кирилловке Запорожской области после ракетного обстрела.

По его словам, еще месяц назад россияне свозили в Кирилловку свою военную технику "в надежде, что там ВСУ до нее не достанут".

Кирилловка находится на самом юге Запорожской области, расстояние от нее до ближайшего подконтрольного Украине города Никополя составляет 152 км.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.