Американский Институт изучения войны 18 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска предприняли несколько безуспешных попыток штурма у админграниц Харьковской и Донецкой областей в тактически сложных лесных районах.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

Также сообщается, что россияне вчера войска продолжали безуспешно атаковать населенные пункты юго-восточнее Северска. Российские силы предприняли несколько атак к северо-востоку и югу от Бахмута и, вероятно, пытаются улучшить тактические позиции возле Горловки.

По данным Института изучения войны, войска РФ добились ограниченных успехов к северо-западу от Донецка и вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей.

Кроме того, российские силы, вероятно, готовятся защищать свои наземные коммуникации в треугольнике Мелитополь-Токмак-Бердянск, минируя населенные пункты на восточной линии фронта в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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