В Россию за второй квартал 2022 года приехали 507 тысяч жителей Донбасса.

Об этом сообщает Росстат со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

На жителей Донбасса приходится 14% въездов иностранных граждан на территорию России во втором квартале 2022 года.

При этом, согласно тем же данным, из остальных регионов Украины в апреле-июне в Россию прибыли чуть более 657 тысяч человек.

В свою очередь, на Донбасс за тот же период въехали 412 тысяч граждан РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что, по данным украинской стороны, в последнее время из Донецкой области эвакуировали три четверти жителей. С момента начала обязательной эвакуации вывезены 5 575 человек.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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