В Дюссельдорфе судят двух мужчин, изнасиловавших беженку из Украины на отельном корабле "Оскар Уайльд"
В Дюссельдорфе начался суд над двумя мужчинами, изнасиловавшими беженку из Украины.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно сообщению, в окружном суде Дюссельдорфа начался судебный процесс над двумя мужчинами 26 и 38 лет, которые изнасиловали 18-летнюю украинку на корабле-отеле "Оскар Уайльд" в Дюссельдорфе в начале марта.
Все трое бежали в Германию через Польшу после вторжения России в Украину. Двое обвиняемых находились в Украине в качестве студентов.
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