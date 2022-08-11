В Дюссельдорфе начался суд над двумя мужчинами, изнасиловавшими беженку из Украины.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно сообщению, в окружном суде Дюссельдорфа начался судебный процесс над двумя мужчинами 26 и 38 лет, которые изнасиловали 18-летнюю украинку на корабле-отеле "Оскар Уайльд" в Дюссельдорфе в начале марта.

Все трое бежали в Германию через Польшу после вторжения России в Украину. Двое обвиняемых находились в Украине в качестве студентов.

Ранее "Страна" писала, что 19-летний мигрант из Сирии подозревается в изнасиловании 15-летней беженки из Украины в австрийском городе Вейер.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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