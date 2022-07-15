Американского продюсера и сценариста Эрика Вайнберга, известного по работе над комедийным сериалом "Клиника", арестовали в Лос-Анджелесе. Деятель кино задержан по обвинению в серии изнасилований.

Об этом сообщает Independent.

По версии следователей, мужчина выслеживал женщин в продуктовых магазинах, кафе и других общественных местах и приглашал на фотосессии к себе домой. На съемках Вайнберг принуждал их к сексу.

Утверждается, что преступления были совершены продюсером в период с 2012 по 2019 год. Жертвам Вайнберга, как отметили в полиции, было от 20 до 30 лет. Известно, что одна из девушек обвинила продюсера в изнасиловании, а другие - в домогательствах.

Сейчас Вайнберг находится под стражей, он может внести залог в размере 3,23 миллиона долларов.

Вайнберг работал над выпуском более 100 эпизодов ситкома "Клиника", начиная с 2002 года. Он был пять раз номинирован на премию "Эмми" в составе коллектива авторов сериала. Вайнберг также был сценаристом шоу "Блудливая Калифорния", "Долина смерти", "Неполиткорректно" и мультсериала "Американский папаша".

Ранее "Страна" сообщала, что два человека, работавшие в семье Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив ее в сексуальных домогательствах и дискриминации.

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