В США более 500 женщин подали в суд на американскую компанию Uber из-за сексуального насилия и домогательств со стороны водителей.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на судебный иск.

В нем говорится, что "женщины-пассажиры в нескольких штатах были похищены, подверглись сексуальному насилию, сексуальному избиению, изнасилованию, насильному удерживанию, преследованию, или иным нападениям" со стороны их водителей Uber.

Подача иска в Верховный суд округа Сан-Франциско была подана через две недели после того, как компания опубликовала свой второй отчет о безопасности, в котором говорится, что сообщения о сексуальных домогательствах на платформе не работают. Подавшая иск юридическая фирма Slater Slater Schulman заявила, что у нее около 550 клиентов с претензиями к компании, и по меньшей мере еще 150 активно расследуются.

Напомним, ранее The Guardian сообщал о скандале, в который попал сервис такси Uber. По данным издания, он нарушал законы, препятствовал правоохранительным органам, использовал насилие против своих водителей для решения своих PR-задач и склонял Джо Байдена и Олафа Шольца к сотрудничеству. Вместе с тем, по данным издания, документы указывают, что Эммануэль Макрон тайно помогал лоббировать Uber во Франции.

Также мы рассказывали, что в США судились со службой Uber, чьи такси одинаково ждут пассажиров с ограниченными возможностями и обычных.