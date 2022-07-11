Сервис такси Uber нарушал законы, препятствовал правоохранительным органам, использовал насилие против своих водителей для решения своих PR-задач и склонял Джо Байдена и Олафа Шольца к сотрудничеству.

Об этом сообщает The Guardian после ознакомления с 124 тысячами документов компании, оказавшихся в распоряжении издания.

Документы указывают, что Эммануэль Макрон тайно помогал лоббировать Uber во Франции.

Кроме того, в компании тайно поощряли нападения на водителей такси в Европе. Использование таких случаев в информационных кампаниях позволяли лоббировать выгодные компании законы.

"Когда произошли нападения, Uber быстро использовал насилие, чтобы оказать давление на правительства с целью переписать законы, которые блокировали работу Uber", - пишет издание.

Ранее "Страна" писала, что в Канаде, где окончательно легализовали каннабис в 2018 году, доставлять марихуану потребителям из Онтарио начнет сервис доставки Uber Eats.

Также мы рассказывали, что в США судятся со службой Uber, чьи такси одинаково ждут пассажиров с ограниченными возможностями и обычных.