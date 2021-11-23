В Канаде, где окончательно легализовали каннабис в 2018 году, доставлять марихуану потребителям из Онтарио начнет сервис доставки Uber Eats.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на легализацию каннабиса, в Канаде большую часть рынка все еще контролируют нелегальных торговцы. Как заявили в компании Uber, эта опция поможет пользователям покупать легальную и безопасную марихуану.

На торговой площадке Uber Eats появится компания Tokyo Smoke, пользователи смогут оставлять заказ, а потом забирать посылку в магазине ретейла. Uber ранее уже запустил доставку спиртного в стране.

Как рассказал глава компании Дара Хосровшахи, в скором времени доставка каннабиса может появиться и в США, где во многих штатах марихуана является легальной.

Напомним, в Канаде в первый день первый день свободной продажи марихуаны продали легких наркотиков на миллионы долларов. А всего за два дня легалайза в стране и вовсе закончилась марихуана и полицейским пришлось усмирять длинные очереди из людей, которым ее не хватило.

Также сообщалось, что Амстердам хочет запретить продажу каннабиса туристам.