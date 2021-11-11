Минюст США подал иск против службы Uber за дискриминацию людей с ограниченными возможностями. Речь идет о взимании компанией платы за ожидание пассажиров, которым требуется больше времени, чтобы сесть в автомобиль.

Об этом сообщает сайт министерства юстиции США.

Иск был подан 10 ноября в окружной суд Северного округа Калифорнии. В нем указывается, что Uber нарушил раздел III Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA), который запрещает их дискриминацию со стороны частных транспортных компаний.

"Uber нарушил ADA, не сумев надлежащим образом скорректировать свою политику взимания платы за время ожидания с пассажиров, которым из-за инвалидности требуется более двух минут, чтобы сесть в автомобиль", - заявили в Минюсте.

В министерстве заметили, что пассажирам с ограниченными возможностями может потребоваться дополнительное время, чтобы сесть в автомобиль, по разным причинам. К примеру, пассажир может пользоваться инвалидной коляской или специальными ходунками, которые необходимо разобрать и сложить в автомобиль.

Министерство просит суд обязать компанию изменить политику в вопросе платы за ожидание, возместить денежный ущерб пассажирам, которые подверглись такой дискриминации, и заплатить штраф.

Размер штрафа не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста Uber, который попросил их надеть маски. После избиения пассажиры с угрозой о расправе приказали таксисту бесплатно отвести их в Бровары. Избитый и испуганный водитель такси отвез их в указанное место и вернулся в столицу. Медики зафиксировали у него сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Вероятнее всего, пострадавшему понадобится операция на лице.

Также мы писали, что в Киеве мужчина на электрической инвалидной коляске выехал на дорогу, проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не стал виновником ДТП. Судя по комментариям в соцсетях, горе-гонщик был неоднократно замечен в подобных опасных заездах, создающих аварийные ситуации на дорогах.