Известный украинский продюсер Юрий Бардаш, от которого ушла жена после его скандальных заявлений, сообщил, что на него "объявлена охота".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале в понедельник, 4 июля.

"На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за её обманутых людей", - написал Бардаш.

Напомним, он в своём эфире в Instagram заявил, что когда украинцы называют русских "свинособаками", то это только консолидирует российское общество вокруг власти. Также он заявлял, что потенциал у России в войне намного выше, чем у Украины и сравнивал лозунг "Украина превыше всего" с лозунгом "Германия превыше всего", который использовали нацисты.

Эти заявления многие восприняли как антиукраинские.

Ранее Бардаш продюсировал проекты Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy, "Луна" и другие. Сейчас он живет в Грузии. С ним уже прекратила сотрудничать украинская группа Wellboy. По каким причинам это произошло, точно не известно. Однако ее участник написал в соцсети, что ему "жаль за дядю Юру".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.