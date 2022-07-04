Оказавшийся в центре скандала продюсер Бардаш заявил, что "на него объявили охоту"
Известный украинский продюсер Юрий Бардаш, от которого ушла жена после его скандальных заявлений, сообщил, что на него "объявлена охота".
Об этом он написал в своем Телеграм-канале в понедельник, 4 июля.
"На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за её обманутых людей", - написал Бардаш.
Напомним, он в своём эфире в Instagram заявил, что когда украинцы называют русских "свинособаками", то это только консолидирует российское общество вокруг власти. Также он заявлял, что потенциал у России в войне намного выше, чем у Украины и сравнивал лозунг "Украина превыше всего" с лозунгом "Германия превыше всего", который использовали нацисты.
Эти заявления многие восприняли как антиукраинские.
Ранее Бардаш продюсировал проекты Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy, "Луна" и другие. Сейчас он живет в Грузии. С ним уже прекратила сотрудничать украинская группа Wellboy. По каким причинам это произошло, точно не известно. Однако ее участник написал в соцсети, что ему "жаль за дядю Юру".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.