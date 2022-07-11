Экс-командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко освободили из заключения, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Напомним, приговор в отношении членов "Торнадо" Оболонский суд Киева вынес в 2017 году.

По заявлению военной прокуратуры, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования по отношению к гражданским.

Экс-командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы, еще 11 бойцов - сроки в 5-10 лет.

Рассмотрение дела из 80 томов, в котором участвовали 111 свидетелей и 13 потерпевших, продолжалось почти 2 года.

Скриншот: Facebook/Ігор Мосійчук

Напомним, что информация о том, что из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, которые изъявили желание защищать страну во время военного положения, появилась еще в самом начале полномасштабной войны - 27 февраля.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.