В Харьковской области в изнасиловании 12-летнего мальчика подозревают главу одной из общественных организаций.

Об этом сообщается в Фейсбуке Харьковской областной прокуратуры 11 июля.

Согласно данным следствия, подозреваемый был главой общественной организации в Харьковской области, которую с сентября прошлого года посещал 12-летний мальчик. В феврале 2022 года мужчина вступил в половое сношение с этим ребенком.

В настоящее время мужчине выдвинуто подозрение, он взят под стражу.

Ранее "Страна" рассказывала, что в австрийском городе Вейер 19-летний мигрант из Сирии подозревается в изнасиловании 15-летней беженки из Украины. Преступник затащил подростка на труднодоступную для обзора железнодорожную насыпь и заставил там заняться сексом. Пострадавшая получила травмы шеи и конечностей, и на следующий день рассказала близким о случившемся. Пострадавшая украинка из многодетной семьи. Она уехала из Украины с матерью, двумя братьями и сестрами.

Также мы сообщали, что в Черкасской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки.