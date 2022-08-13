ЮНИСЕФ заявляет о том, что временно останавливает прием заявок на помощь для временно перемещенных лиц в Украине.

Это сделано для того, чтобы иметь время проработать все заявки и выплаты семьям, которые обратились за помощью после 15 июня и еще не получили выплаты, объясняют в организации.

При этом заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут проработаны. То есть, в распоряжении желающих - сегодняшний день и почти весь завтрашний.

Размер помощи - от 2200 до 2500 гривен на одного члена семьи.

Ранее мы писали, что беженцы из Украины, которые решили поехать на родину, а потом обратно в ЕС, смогут в условиях войны вернуться в Евросоюз в любое время. При этом уточняется, что при возвращении домой из ЕС украинцы должны отказаться от статуса временной защиты. Но они могут в любое время зарегистрироваться для возобновления его действия.

Напомним, война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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