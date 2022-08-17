На севере Украины строят укрепрайоны по типу тех, которые были выстроены на Донбассе. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Минирование местности на подходах к нашим оборонным позициям сохраняет существенные возможности для отражения наступления. Это очень полезный боевой опыт, основанный на длительных боевых действиях на востоке нашего государства. Полученные ранее знания и умения мы воплощаем здесь при организации более устойчивой обороны", – сказал Наев.

По его слова, сегодня наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе.

"Выдвигающиеся туда подразделения за довольно непродолжительное время исправно строят оборонные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости. Мы сделаем все необходимое, чтобы оборона на этом направлении была непроходимой для противника", - сказал он.

По данным Генштаба ВСУ враг пытается наступать на Донбассе сразу по нескольким направлениям.

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