В Харьковской области прошла одна из самых трагичных для области ночей. Число погибших в результате удара по общежитию в Слободском районе увеличилось до двух человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера в 21:30 российская ракета, вероятно, "Искандер", почти полностью уничтожила жилой трехэтажный дом в Салтовском районе. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 - ранены, в том числе - 11-летний ребенок.

В 04:30 утра со стороны Белгорода запустили 8 ракет, были попадания в инфраструктурные объекты в разных районах. В Слободском районе ракета попала в четырехэтажное общежитие, погибли 2 человека, 18 - ранены, в том числе и двое детей.

Также в 4 утра был удар по Краснограду, погибли два мирных жителя, еще двое - ранены, среди них - 12-летний ребенок.

Также утренними ударами по Харькову уничтожен ДК "Железнодорожник", сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Здание является памятником архитектуры стиля конструктивизм, построено 90 лет назад. До войны использовалось для детских кружков.

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