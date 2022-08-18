Утром в четверг, 18 августа, россияне нанесли минимум пять ракетных удара по Харькову. Пострадали Слободской и Холодногорский районы города.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в одном из мест попадания ракет в Холодногорском районе начался сильный пожар. Горит административное здание. По данным ГСЧС, началось его обрушение. Также в огне около 15 машин, которые находились возле этого здания.

Взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расширяться.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в городе вспыхнуло несколько пожаров. После удара в Слободском районе Харькова ранения получили пять человек, один из них ребенок.

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