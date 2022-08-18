Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в результате обстрела Харькова погибли уже семь человек, ранены 13. Четверо спасены из-под завалов общежития.

Об этом говорится в Телеграм-канале ГСЧС.

"17 августа в 21:40 в ГСЧС поступила информация, что в г. Харьков в результате вражеских обстрелов произошло попадание ракеты в трехэтажный жилой дом. В 23:38 пожар локализован. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли 7 и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека). От ГСЧС привлечены 80 человек и 18 единиц техники", - сказано в записи.

Ранее Зеленский опубликовал видео харьковского общежития, пылающего после ракетного удара.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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