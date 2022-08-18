Утром в Харькове под обстрел попало общежитие в Слободском районе. Один человек погиб, 18 получили ранения
В результате утренних ударов по Харькову 18 августа одна из российских ракет попала по общежитию в Слободском районе города.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сейчас уже известно об одном погибшем и 18 раненых, среди которых двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, вчера вечером россияне ударили еще по одному общежитию в Харькове. В результате погибли семеро человек, еще 13 получили ранения.
Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.
Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.