В результате утренних ударов по Харькову 18 августа одна из российских ракет попала по общежитию в Слободском районе города.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас уже известно об одном погибшем и 18 раненых, среди которых двое детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, вчера вечером россияне ударили еще по одному общежитию в Харькове. В результате погибли семеро человек, еще 13 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.