Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 17 августа.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что генсек ООН уже в Украине, а МАГАТЭ работает над отправкой миссии на Запорожскую АЭС. По его мнению, нужен отвод войск РФ со станции. Рассказал, что самые тяжелые бои сейчас на Авдеевском направлении и в Харьковской области. А также о том, что в Запорожской области войска РФ пытаются улучшить свои позиции. Сообщил о том, что ему вручили верительные грамоты новые послы. Всего их в Киеве уже 55. Рассказал о своем обращении к студентам и политикам Чили и Латинской Америки в целом. Призвал их поддержать санкции против РФ.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский получил верительные грамоты от новых послов иностранных государств в Украине. Грамоты Зеленскому вручили посол Кыргызстана Идрис Кадыркулов, посол Румынии Александру Виктор Микула, посол Бельгии Петер Ван де Вельде и посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Также "Страна" сообщала, что, по данным Генштаба ВСУ, российские войска наступают в сторону Авдеевки и Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.