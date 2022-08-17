В Киеве на станции метро "Дорогожичи" проведут очередной тренинг по теме защиты от обстрелов.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В пятницу, 19 августа, с 11:00 до 15:00 в вестибюле столичной станции метро "Дорогожичи" пройдут тренинги безопасности с участием спасателей, саперов, медиков и психологов ГСЧС Украины.

Присоединиться к учениям могут все желающие. Предварительная регистрация не требуется.

В рамках лекций участники смогут узнать:

как защититься в условиях опасности;

что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в хранилище;

в каких местах можно спрятаться от вражеских обстрелов;

как грамотно организовать укрытие в доме или в офисе;

как оказать первую медицинскую помощь при кровотечениях и взрывных травмах;

как преодолеть панику, страх, тревогу, ступор.

Подобные тренинги уже прошли в столице на станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Героев Днепра".

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