В метро Киева спасатели обучают горожан защите от обстрелов и первой медпомощи
В Киеве на станции метро "Дорогожичи" проведут очередной тренинг по теме защиты от обстрелов.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
В пятницу, 19 августа, с 11:00 до 15:00 в вестибюле столичной станции метро "Дорогожичи" пройдут тренинги безопасности с участием спасателей, саперов, медиков и психологов ГСЧС Украины.
Присоединиться к учениям могут все желающие. Предварительная регистрация не требуется.
В рамках лекций участники смогут узнать:
- как защититься в условиях опасности;
- что делать во время сигнала "Воздушная тревога", какие вещи брать с собой в хранилище;
- в каких местах можно спрятаться от вражеских обстрелов;
- как грамотно организовать укрытие в доме или в офисе;
- как оказать первую медицинскую помощь при кровотечениях и взрывных травмах;
- как преодолеть панику, страх, тревогу, ступор.
Подобные тренинги уже прошли в столице на станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Героев Днепра".
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