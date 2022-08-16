В Украине изменили содержание учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам из-за вторжения РФ.

Об этом сообщает Минобразования.

СССР в курсе истории для детей будут позиционировать как "правительство имперского типа", которое "присвоило суверенитет" УССР и проводило "политику обруссения" (которая раньше называлась "политика русификации"). При чем больше внимания будет посвящено не инструментам угнетения украинцев в 20 веке, а их сопротивлению.

Естественно, много внимания будет уделено войне с РФ. Тут будет акцент, что она началась в 2014 году и имела признаки геноцида. Вводятся понятия "русский мир", "рашизм", уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм".

Также с детьми на разных предметах будут изучать вполне практичные темы: огневую подготовку, медицинскую помощь, гражданскую защиту, действия во время воздушной тревоги и обстрела, права человека и Международное гуманитарное право.

Напомним, что это уже не первое переписывание школьной программы с момента начала войны. В июне "Страна" подробно разбиралась, как "дерусифицируют" школьную программу в Украине.

Также сообщалось, что в программе зарубежной литературы в украинских школах частично оставят произведения русских писателей. Но речь только о тех авторах, которые сами или их творчество тесно связаны с Украиной: Гоголя, Булгакова, Ильфа и Петрова.