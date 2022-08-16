Министерство социальной политики предлагает повысить доходы украинских пенсионеров с помощью меценатов.

Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"Мы предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру", – сказала она.

По словам Жолнович, сейчас законопроект на эту тему проходит рассмотрение в комитетах Верховной Рады.

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