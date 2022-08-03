Вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук прокомментировала "Стране" заявление "Укрпочты" о том, что она перестанет доставлять пенсии на оккупированных РФ территории из-за угроз работникам почты со стороны российских оккупантов.

"Это правда - оккупанты не дают сотрудникам "Укрпочты" доставлять людям пенсии. Поэтому мы обращаемся к жителям оккупированых территорий и просим их выезжать на подконтрольную территорию. Потому что нам все тяжелее будет это делать. Сейчас будем искать возможности, как доставлять пенсии. Не довезет "Укрпочта", есть еще карточки, есть Приватбанк, другие банки. Мы никогда не бросим наших пенсионеров там, ведь в том числе за них мы воюем", - заявила "Стране" Ирина Верещук.

Кроме того, учитывая сложную ситуацию с доставкой пенсий на оккупированных территориях, министр в очередной раз призвала жителей эвакуироваться на подконтрольные Украине территории.

"Россия хочет закрыть любую возможность, чтобы люди получали пенсии, чтобы на временно оккупированной территории была гривна, потому что хочет вытеснить украинский суверенитет. Они хотят, чтобы люди взяли российские паспорта, взяли рубли вместо гривны. Поэтому людям нужно оттуда выезжать, любыми возможными методами. Даже если нет гуманитарного коридора, работают эвакуационные коридоры - нужно выезжать, так как ситуация будет только ухудшаться, и люди будут становиться живым щитом для врага. Пожалуйста, выезжайте, и дайте возможность нашей армии деоккупировать наши территории", - призывает Ирина Верещук.

Ранее Верещук рассказала, что Украина выплачивает пенсии всем жителям оккупированных территорий, но не все могут их получить. Так, Минсоцполитики не может доставить пенсии 300 тысячам пенсионеров, находящимся на оккупированной территории.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.