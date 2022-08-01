"Укрпочта" объявила о прекращении работы на оккупированных территориях, но пообещала вернуться
"Укрпочта" перестает работать на территориях, оккупированных Российской Федерацией.
Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.
По его словам, причина закрытия – растущее количество угроз работникам почты со стороны российских военных.
"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" - обычным для них шантажом. По-другому они не могут", - написал Смелянский.
Он пообещал, что "Укрпочта" возобновит свою работу во всех областях, откуда она сейчас уходит.
Ранее мы писали, что по словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина выплачивает пенсии жителям оккупированных территорий, но не все могут их получить.
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