"Укрпочта" перестает работать на территориях, оккупированных Российской Федерацией.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

По его словам, причина закрытия – растущее количество угроз работникам почты со стороны российских военных.

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" - обычным для них шантажом. По-другому они не могут", - написал Смелянский.

Он пообещал, что "Укрпочта" возобновит свою работу во всех областях, откуда она сейчас уходит.

Ранее мы писали, что по словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина выплачивает пенсии жителям оккупированных территорий, но не все могут их получить.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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