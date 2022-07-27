Пенсионерка Вера Филипповна, жительница Горенки Киевской области, во время активных боевых действий в начале марта находилась в селе. В ее двор прилетел снаряд, в это время она находилась в доме.

Вера Филипповна рассказала "Стране" о том, как это было, как она пережила бои и как уже в апреле, после возвращения домой, выпекала паски для соседей в полуразрушенной от обстрелов печи.

По словам пенсионерки, снаряд в ее дом попал 4 марта, тогда она уже задумывалась о том, что нужно временно выехать из населенного пункта, где активизировались бои.

"Прилетело ко мне во двор, я была в хате. Это было четвертого числа (марта). Уже больше летело, больше горело, начались большие бомбежки. Как сильно пекло, сидели в погребе, переночуем и снова выходим. Я пошла перекрыть газовый котел, а оно летит - как гахнуло! Я вскочила в погребок для консервации, двери на себя положила и больше ничего не помню", - вспоминает Вера Филипповна.

По словам пенсионерки, следующее ее воспоминание из того дня - как к ней в дом вбежали два соседа.

"И стали кричать: бабушка Вера, у вас ни окон, ни дверей, ничего нет, газ свистит из трубы аж до соседа. Собака убита, она в будку засунулась и ее осколком… У меня 25 курочек сгорело, они были в сарайчике, когда прилетело. Забор разбит, все разбито. После нас прилетел "Град" к соседу. Третий прилетел тоже к нему во второй гараж - разбило, а между моим гаражом и его все сгорело", - говорит пенсионерка.

Вернуться домой ей удалось уже только через месяц, в начале апреля. Единственное ее желание было, чтобы в доме сохранилась старая печь.

"Я приехала 6 апреля, а тут уже лежал "Град", воронка осталась. Мы ехали с Николаевщины, там нам дали творог, яйца… Я все время думала, хоть бы сохранилась печка, чтобы к Пасхе хоть паски испечь. Это была у меня такая мечта", - рассказывает Вера Филипвовна.

Но когда Вера Филипповна вернулась в свой дом в Горенке, оказалось, что ее кухня и печь разрушены. Тогда пенсионерка взялась сама заново укладывать свою печь.

"Печи 50 лет. Старый кирпич весь развалился, один каркас печи остался. Я эти кирпичи разбирала и заново укладывала. Выложила кирпичи, зажгла - а дым идет отовсюду, из всех дырок. Пошла на улицу, набрала глины, и начала мазать эту печь - по бокам, сверху. Зажгла. Говорю - не пропадать же творогу, я попробую испечь паски. И вы знаете - получилось", - рассказывает Вера Филипповна.

Своими пасками она накормила жителей Горенки, когда в селе ещё не было ни газа, ни света, ни воды.

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