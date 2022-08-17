"Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев.

Об этом сообщил в Facebook и.о. генерального директора компании Дмитрий Москаленко.

"Буксиры и теплоходы чаще всего называли в честь городов Советского Союза. Или их именами "чтили память" советских героев и политических деятелей. Я поднял вопрос о переименовании флота. Нас поддержало руководство министерства инфраструктуры. Больше никаких упоминаний о городах России , никаких комсомолок, красных партизан и т.д.", - написал Москаленко.

Он уточнил, что всего в пароходстве более ста кораблей, имеющих "неправильные" названия.

"Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

Ранее мы писали, что Министерство культура назвало топ-10 имен, которые рекомендуют убрать из названий улиц.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.