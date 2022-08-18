Во Львове состоялась трёхсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Встреча продлилась всего 40 минут, пишет турецкий портал Haberturk.

Как сообщают турецкие СМИ, Эрдоган, Зеленский и Гутерриш "обсудили шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем и сохранения установленного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки".

После трехсторонней встречи они проведут совместную пресс-конференцию.

Отметим, что кроме Эрдогана на переговоры приехала целая турецкая делегация.

В ее составе главы МИД, Минсельхоза, Минторга, Минэнерго, Минобороны, разведки, управления оборонпрома и компании Baykar Makina.

Глава Минобороны Турции Хулуси Алакар уже провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Детали переговоров пока не раскрываются.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности", - говорится в сообщении Минобороны Турции.

Тем временем во Львове уже состоялась отдельная встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом Владимиром Зеленским, одна из тем которой была посвящена ситуации на Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что ООН "обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск". Ранее "Энергоатом" сообщил о рисках утечки радиации и пожароопасности на ЗАЭС, в городе прозвучали взрывы. По данным украинских ученых, в случае аварии на ЗАЭС радиация достигнет Киева, Донбасса, стран Балтии, Польши и Беларуси.

Напомним, Зеленский перед встречей с Эрдоганом посетил раненых украинских военных.

Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов 17 августа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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