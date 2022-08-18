Ученые из Украинского гидрометеорологического института смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС, где сейчас работает только один блок. Модель учитывает текущую погоду и характер распространения вредных веществ.

"Самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км. Причем практически во всех направлениях по отношению к ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева.

Возможно попадание вредных веществ на восточную часть Беларуси, Польшу и страны Балтии.

В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, то есть, Донецкая и Луганская области.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Киев в подготовке провокации на ЗАЭС.

В СНБО сообщили, что эти заявления - дезинформация.

Ранее "Страна" писала, как удары по ЗАЭС могут повредить систему охлаждения и спровоцировать утечку ядерных отходов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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