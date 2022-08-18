На Запорожской АЭС работает один энергоблок, который готовы отключить в случае необходимости. Соответствующее заявление сделал назначенный оккупантами "глава администрации Запорожья" Евгений Балицкий.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Работает один блок только для того, чтобы поддерживать жизнеспособность станции", - заявил Балицкий во время выступления на канале "Россия-1". Чиновник отметил, что несмотря на такой щадящий режим работы, станция обеспечивает электричеством Запорожье и другие области Украины.

В Минобороны РФ допускают отключение 5 и 6 энергоблоков Запорожской АЭС, что приведет к остановке станции. Вопрос отключения станции может быть рассмотрен "при продолжении негативного развития ситуации с украинскими обстрелами", заявляют в минобороны РФ.

Напомним, украинская сторона возлагает вину за обстрелы на РФ.

Ранее Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке "провокации" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН в Украину.

Накануне "Энергоатом" сообщил о рисках утечки радиации и пожароопасности на ЗАЭС, в городе прозвучали взрывы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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