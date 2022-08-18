Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке "резонансной провокации" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН Антониу Гуттериша в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

"В результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС", - заявили в минобороны РФ.

Там утверждают, что командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки по действиям в условиях радиационного заражения местности.

При этом в минобороны РФ утверждают, что тяжёлых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах у российских войск якобы нет и якобы "там есть только подразделения охраны". Украинская сторона заявляет же, что на территории АЭС и около неё находятся вооружения и боеприпасы армии России.

При этом ранее ЕС уже осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС и призвал пустить на нее международных наблюдателей.

Отметим, что вчера Гуттериш прибыл в Украину для встречи с Зеленским и Эрдоганом, которая сегодня состоится во Львове.

Ожидается, что 19 августа Гуттериш должен посетить Одессу.

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