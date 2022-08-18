МИД России выразил надежду, что поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пройдет в ближайшее время.

В его заявлении говорится, что Москва будет содействовать этой поездке.

Раньше сегодня Владимир Зеленский заявил, что украинская власть готова приложить все усилия для организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.