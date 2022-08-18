В ночь на 18 августа россияне обстреляли Запорожье. Незначительные разрушения получил объект инфраструктуры в Шевченковском районе, в который попали четыре ракеты.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух.

По предварительным данным, стреляли из Васильевского района ракетными системами залпового огня.

Напомним, что накануне Генштаб сообщал, что российские войска наступают в сторону Авдеевки и Запорожья.

А вчера в оккупированном Энергодаре заявили об очередном обстреле города, где находится ЗАЭС.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.