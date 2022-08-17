В пруду Донецкого ботанического сада случился массовый мор рыбы из-за утечки аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела. Концентрация вредных веществ в водоеме превышает предельно-допустимые значения в 72 раза.

"12 августа в пруду №6 на территории ГБУ "Донецкий ботанический сад" отмечена массовая гибель солнечного окуня. 15 августа ситуация существенно усугубилась: помимо продолжающейся гибели солнечного окуня отмечена гибель маточного поголовья сазана, карася серебристого, окуня обыкновенного, судака, красноперки, плотвы. На зеркале пруда повсеместно видны единичные особи погибших крупных сазанов и серебристого карася. У погибших рыб отмечается обширное кровоизлияние под жаберными крышками, свернувшаяся кровь на жабрах", - говорится в сообщении ботсада.

Как писала "Страна", 11 августа в результате обстрела территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака. Зона поражения составила 2 километра.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.