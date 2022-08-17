Российские войска наступают в сторону Авдеевки и Запорожья. Сводка Генштаба 17 августа
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 августа, в которой говорится, что российские войска наступают на Авдеевском и Запорожском направлениях.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Славянском направлении россияне пытались продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, но безуспешно.
- На Краматорском направлении войска РФ безуспешно пытались наступать в направлении Веселого.
- На Бахмутском направлении ВСУ подавили попытки наступления в районах Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Зайцево и Майорска.
- На Авдеевском направлении россияне имеют частичный успех в направлении Опытного.
- На Запорожском направлении войска РФ предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.
- На Южнобугском направлении россияне пытались наступать в направлении Белогорки, но были отброшены.
Ранее мы писали, что на севере Украины ВСУ строят укрепрайоны по прототипу донбасских, поскольку наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе.
Также "Страна" сообщала, что за время вторжения Россия потеряла почти 44 тысячи военных и 2 тысячи танков.