ВСУ успешно обороняют рубежи от российских захватчиков. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 августа, в которой говорится, что российские войска наступают на Авдеевском и Запорожском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. На Славянском направлении россияне пытались продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, но безуспешно.
  2. На Краматорском направлении войска РФ безуспешно пытались наступать в направлении Веселого.
  3. На Бахмутском направлении ВСУ подавили попытки наступления в районах Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Зайцево и Майорска.
  4. На Авдеевском направлении россияне имеют частичный успех в направлении Опытного.
  5. На Запорожском направлении войска РФ предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.
  6. На Южнобугском направлении россияне пытались наступать в направлении Белогорки, но были отброшены.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 августа

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 17 августа

Ранее мы писали, что на севере Украины ВСУ строят укрепрайоны по прототипу донбасских, поскольку наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе.

Также "Страна" сообщала, что за время вторжения Россия потеряла почти 44 тысячи военных и 2 тысячи танков.

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