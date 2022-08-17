В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 августа, в которой говорится, что российские войска наступают на Авдеевском и Запорожском направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться в направлениях Нововодмитровки и Мазановки, но безуспешно. На Краматорском направлении войска РФ безуспешно пытались наступать в направлении Веселого. На Бахмутском направлении ВСУ подавили попытки наступления в районах Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Зайцево и Майорска. На Авдеевском направлении россияне имеют частичный успех в направлении Опытного. На Запорожском направлении войска РФ предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки. На Южнобугском направлении россияне пытались наступать в направлении Белогорки, но были отброшены.

Ранее мы писали, что на севере Украины ВСУ строят укрепрайоны по прототипу донбасских, поскольку наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе.

Также "Страна" сообщала, что за время вторжения Россия потеряла почти 44 тысячи военных и 2 тысячи танков.